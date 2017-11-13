Андрей Клычков вручил почетные награды представителям орловского казачества

Заседание Большого казачьего круга прошло сегодня в областной администрации. Его участниками стали митрополит Орловский и Болховский Антоний, федеральный инспектор по Орловской области Андрей Белогуров, первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, члены регионального Правительства, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти.

Открыл мероприятие атаман Орловского отдельского казачьего общества «Центральное казачье войско» Михаил Потуроев.

Приветствие в адрес казаков нашей области с пожеланиями дальнейших успехов в службе на благо Отечества прислал полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов.

Врио Губернатора региона Андрей Клычков поблагодарил орловских казаков за активную работу по сохранению казачьих традиций на Орловщине. «Совершенно справедливо отмечено, что казаки являются оплотом патриотизма в нашей стране, — подчеркнул глава региона. — Ваша деятельность по воспитанию молодежи заслуживает особого уважения».

Видных представителей орловского казачества отметили Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора, Облсовета, Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления региона. Также были вручены юбилейные знаки «80 лет Орловской области».

Продолжило мероприятие обсуждение актуальных вопросов деятельности казачества на территории Орла и области. Также был избран атаман Орловского отдельского казачьего общества «Центральное казачье войско». Им снова стал Михаил Потуроев.