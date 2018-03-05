Андрей Клычков вручил государственные награды выдающимся орловчанам

5 марта в областной администрации перед заседанием регионального Правительства состоялась церемония награждения жителей области государственными наградами, наградами Министерства обороны Российской Федерации и Губернатора Орловской области.

Наград были удостоены работники здравоохранения и сельского хозяйства, военные, государственные служащие, спортсмены.

Глава региона поздравил награжденных и поблагодарил за достигнутые результаты, пожелав им новых успехов на благо Орловской области и всей России.

«Своими трудовыми успехами и достижениями вы укрепляете славу Орловщины», — подчеркнул Андрей Клычков.

В соответствии с Указом Президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден руководитель Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Вадим Соколов.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Сосковского района Владимир Сидоров награжден медалью «За труды по сельскому хозяйству».

Звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоен заведующий отделением Орловского онкологического диспансера Виктор Чуканов. Старшая медицинская сестра отделения Орловского онкологического диспансера Ольга Зайцева и главная медицинская сестра этого же медучреждения Маргарита Числова удостоены звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоены: тракторист-машинист ОАО «Сосновка» (Ливенский район) Николай Воскобоев, тракторист-машинист Успенского отделения ООО «Эксима-Агро» (Покровский район) Виктор Корнеев, машинист-оператор зерноочистительного комплекса «Петкус» ФГУП «Стрелецкое» (Орловский район) Леонид Оболенцев, механизатор ЗАО «Славянское» (Верховский район) Сергей Фокин и директор по производству ООО «Северное сияние» (Покровский район) Иван Чекалин.

Приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом медалью «За службу в подводных силах» награжден капитан первого ранга в отставке Анатолий Денисов.

Почетными грамотами Губернатора Орловской области поощрили спортсменов Детско-юношеской спортивной школы «Орел-Карат» города Орла Андрея Антонова и Сергея Калинина, а также тренеров Олега Кошелева и Алексея Панкратова.