Андрей Клычков посетил Орловский завод по производству солода в Змиевке

С этого предприятия врио главы региона начал сегодня рабочую поездку в Свердловский район. Ее участниками также стали члены регионального Правительства, представители районной власти.

«Орловский завод по производству солода» является подразделением ООО «Авангард-Агро-Орёл». Завод начал работу в мае 2005 года. Предприятие специализируется на проведении работ по приему, сушке, подработке и хранению ячменя, его переработке в солод, хранению солода. Круглогодично на предприятии ведется прием ячменя, хранение которого осуществляется в пяти силосных корпусах общей емкостью 143 тыс. тонн.

С работой предприятия Андрея Клычкова познакомил директор завода Алексей Назаров. Он подчеркнул, что в этом году хороший урожай ячменя на полях Орловщины позволит произвести еще больше по сравнению с прошлым годом солода. Таким образом, производственная мощность предприятия составит порядка 100 тыс. тонн солода в год.

Немаловажно, что все технологические операции на производстве полностью автоматизированы. Предприятие оснащено современным оборудованием отечественного и импортного производства. Андрею Клычкову показали работу лаборатории, которая осуществляет строгий контроль качества продукции.

Обсуждая вопросы производства, глава региона поинтересовался географией поставок. Сегодня продукция завода весьма востребована. Она отгружается в Калугу, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Брянск, Воронеж, а также в республики Беларусь и Казахстан.

Отметим, что ООО «Авангард-Агро-Орёл», в состав которого входит Орловский завод по производству солода, является одним из самых надежных налогоплательщиков. Компания не имеет задолженности по заработной плате. Сегодня она обеспечивает рабочими местами 140 человек.