Андрей Клычков: Изменения Трудового кодекса на фоне обсуждения пенсионной системы недопустимы

Глава Орловской области не согласен с инициативой внесения в Трудовой кодекс РФ нового основания для увольнения сотрудников.

В Трудовом кодексе может появиться новое основание для увольнения сотрудника — в связи с утратой доверия. Сейчас такая норма применяется только для госслужащих, однако, как сообщили федеральные СМИ, представители бизнес-сообщества предложили Министерству труда РФ рассмотреть возможность распространить это правило на коммерческие компании.

Комментируя инициативу, глава Орловской области Андрей Клычков заявил:

— Любые попытки изменения Трудового кодекса в сторону ухудшения положения работников сейчас просто недопустимы. В стране началось обсуждение пенсионного законодательства, и сперва нужно определиться с тем, как будет функционировать система в новых реалиях. На этом этапе Трудовой кодекс должен оставаться гарантом защиты прав работающих, а не открывать для бизнеса лазейки для увольнений, которых и без того достаточно.

Глава региона также отметил, что с пониманием относится к потребностям бизнеса и приветствует, когда представители предпринимательского сообщества не замкнуты только на собственном деле, а активно участвуют в обсуждении социально-экономических вопросов. Но сейчас, по мнению Андрея Клычкова, в первую очередь нужно думать, о пенсионных изменениях.

— Рвение предпринимателей сейчас должно быть направлено на то, чтобы предложить пути увеличения количества рабочих мест, создание собственных фондов социальной помощи, дополнительного медицинского страхования, создания гарантии занятости, а не на поиск способов, как упростить себе жизнь, — сказал он.

Андрей Клычков также добавил, что в случае появления подобной законодательной инициативы Орловская область её не поддержит. Напротив, по его словам, в рамках консультаций с представителями региональных компаний, администрация области намерена обсуждать не только реализацию инвестиционных проектов и создание комфортных условий для ведения бизнеса, но и пути снижения напряжённости на рынке труда.