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8-го июля в областном центре отметят День семьи, любви и верности

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06.07.2017

На следующих выходных 8-го июля в областном центре отметят День семьи, любви и верности.

Главным праздничным мероприятием станет акция «Гимн любви», которую организуют ЗАГС и городской центр культуры. Всё начнётся у Ротонды Александровского моста в 14 часов.

Кульминацией праздника станет торжественная регистрация брака, а также чествование многодетных семей и ветеранов супружеской жизни.

В Сквере Семьи организуют ярмарку прикладного творчества, а также мастер-классы от лучших мастеров. Детей ждут спортивные развлечения.

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