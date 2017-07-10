На следующих выходных 8-го июля в областном центре отметят День семьи, любви и верности.

Главным праздничным мероприятием станет акция «Гимн любви», которую организуют ЗАГС и городской центр культуры. Всё начнётся у Ротонды Александровского моста в 14 часов.

Кульминацией праздника станет торжественная регистрация брака, а также чествование многодетных семей и ветеранов супружеской жизни.

В Сквере Семьи организуют ярмарку прикладного творчества, а также мастер-классы от лучших мастеров. Детей ждут спортивные развлечения.