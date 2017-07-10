8-го июля в областном центре отметят День семьи, любви и верности
06.07.2017
На следующих выходных 8-го июля в областном центре отметят День семьи, любви и верности.
Главным праздничным мероприятием станет акция «Гимн любви», которую организуют ЗАГС и городской центр культуры. Всё начнётся у Ротонды Александровского моста в 14 часов.
Кульминацией праздника станет торжественная регистрация брака, а также чествование многодетных семей и ветеранов супружеской жизни.
В Сквере Семьи организуют ярмарку прикладного творчества, а также мастер-классы от лучших мастеров. Детей ждут спортивные развлечения.
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