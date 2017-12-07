32 воспитанника орловских школ-интернатов отправятся на Кремлевскую елку

Визит делегации Орловской области в Москву состоится с 24 по 27 декабря. В состав делегации включены 32 воспитанника школ-интернатов области в возрасте от 8 до 13 лет, достигшие успехов в учебе, победители творческих конкурсов и спортивных соревнований. Эти ребята учатся в Некрасовской и Нарышкинской школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Орловском лицее-интернате, Орловской общеобразовательной школе-интернате для глухих и слабослышащих обучающихся.

С детьми поедут сопровождающие, в том числе сотрудник УМВД РФ по Орловской области и врач-педиатр. Возглавит делегацию начальник управления общего образования Департамента образования Орловской области Татьяна Патова.

В Москве делегация остановится в гостиничном комплексе «Измайлово».

Помимо участия 26 декабря в Общероссийской новогодней елке, 25 декабря дети посетят Цирк на проспекте Вернадского.