Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел29.04.2017 Суббота 09:23
сейчас в эфире
09:05
Телесериал
Моя прекрасная няня|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. 29 апреля на площади Ленина в Орле пройдет фестиваль игровых видов спорта

29 апреля на площади Ленина в Орле пройдет фестиваль игровых видов спорта

Версия для печати

28.04.2017

Начало фестиваля в 14.00.

Воспитанники орловских спортивных школ примут участие в мини-турнирах по корфболу, стритболу и футболу.

Победители и призеры получат памятные награды.

На площадке перед Орловским государственным академическим театром им. И. С. Тургенева пройдут показательные выступления спортсменов из Орловского филиала российского союза боевых искусств. Они продемонстрируют свое мастерство во Всестилевом каратэ, Универсальном бое, киокусинкай и джиу-джицу.

Кроме того, будет дан мастер класс от участника орловского этапа Лиги Чемпионов по рукопашному бою — серебряного призера чемпионата мира Шамиля Джахбарова.

Организатор фестиваля — Управление физической культуры и спорта Орловской области.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/35852

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.04.2017

В Орле пройдет Всероссийское соревнование «Российский Азимут - 2017»

28.04.2017

Рекреация у Александровского моста названа "Сквер Семьи"

28.04.2017

Орловская область переходит на прямые выплаты социальных пособий работающим гражданам

28.04.2017

Центробанк снизил ключевую ставку до 9,25%

28.04.2017

12 молодых артистов орловских театров получат губернаторские стипендии

$ USD56.9838(+0.01)29.04
€ EUR62.044(-0.12)29.04

Наш опрос

Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online