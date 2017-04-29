29 апреля на площади Ленина в Орле пройдет фестиваль игровых видов спорта

Начало фестиваля в 14.00.

Воспитанники орловских спортивных школ примут участие в мини-турнирах по корфболу, стритболу и футболу.

Победители и призеры получат памятные награды.

На площадке перед Орловским государственным академическим театром им. И. С. Тургенева пройдут показательные выступления спортсменов из Орловского филиала российского союза боевых искусств. Они продемонстрируют свое мастерство во Всестилевом каратэ, Универсальном бое, киокусинкай и джиу-джицу.

Кроме того, будет дан мастер класс от участника орловского этапа Лиги Чемпионов по рукопашному бою — серебряного призера чемпионата мира Шамиля Джахбарова.

Организатор фестиваля — Управление физической культуры и спорта Орловской области.