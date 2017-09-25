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  3. 27 сентября в Орле пройдет Орловский гастрономический форум

27 сентября в Орле пройдет Орловский гастрономический форум

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25.09.2017

Мероприятие состоится во Всемирный день туризма в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН».

Организаторами являются ТМК «ГРИНН», Центр кластерного развития Орловской области, Ассоциация «Орловское Качество», Управление культуры и архивного дела Орловской области. Соорганизаторы: Администрация Орловской области, Торгово-Промышленная палата Орловской области, ОГУ имени И. С. Тургенева, Управление Роспотребнадзора по Орловской области, Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области, Международный эногастрономический центр.

На форум приглашены представители торговых сетей, предприятий общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозтоваропроизводители, представители туристического бизнеса, органов власти и бюджетных организаций, профильные образовательные учреждения.

С 10.00 будет работать выставка-дегустация продукции орловских производителей.

В 10.30 состоится официальное открытие форума.

Центральным мероприятием станет круглый стол «Перспективы развития гастрономического туризма в Орловской области», который начнет работу с 10.45. В рамках круглого стола будут обсуждаться темы создания гастрономического бренда региона, влияние гастрономического туризма на туристскую привлекательность.

В 13.00 состоится награждение победителей конкурса — смотра качества мясной и молочной продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности области.

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