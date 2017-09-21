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27 сентября в Детском парке Орла состоится праздник

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21.09.2017

27 сентября, в среду, в 11 часов в Детском парке стартует большой праздник, посвященный сразу двум датам: закрытию летнего сезона и 80-летию Орловской области.

На площадке перед административным зданием юных гостей и их родителей ждут творческие мастер-классы, игровая программа, веселая викторина, детская дискотека, конкурс рисунков на асфальте и многое другое.

А главным событием праздника будет запуск большого воздушного шара, на котором все желающие смогут написать свои заветные желания.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/42118

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