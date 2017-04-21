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  3. 24 апреля в Орле стартует патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

24 апреля в Орле стартует патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

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21.04.2017

Акция посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и продлится по 9 мая.

Участники акции будут рассказывать жителям о событиях в Великой отечественной войне и раздавать георгиевские ленточки ежедневно в рабочие дни с 17.00 до 18.00 по следующим адресам:

Заводской район — сквер у памятника героям-комсомольцам;

Советский район — сквер Гуртьева;

Железнодорожный район — сквер Танкистов;

Северный район — площадь около МАУК «КДЦ «Металлург».

Организатором мероприятия является Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/35417

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