22 августа в Орле отметят день Государственного флага Российской Федерации

22 августа в 13.00 состоится торжественное шествие от площади Ермолова по Александровскому мосту и улице Ленина до Городского парка культуры и отдыха. По традиции участники шествия пронесут многометровое полотно российского триколора. Возглавит шествие военный оркестр Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Праздничные мероприятия продолжатся в Городском парк культуры и отдыха, где в 13.15 руководители области вручат паспорта гражданина России 30 юным орловцам.

Затем на сцене летней эстрады состоится концерт с участием ведущих творческих коллективов города Орла, Губернаторского камерного хора «Лик» и военного оркестра Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации.

В 17.00 в Городском парке культуры и отдыха для детей будет организована тематическая программа «С чего начинается Родина». В 18.00 там же состоится рок-концерт «Триколор».

Одновременно в Детском парке начнется праздничный концерт «Музыкальный триколор». Также в этот день в 11.40 в Детском парке состоится открытие выставки рисунков «Моя Россия» и в 12.00 — конкурс рисунков на асфальте «Символ страны».

На площади перед Культурно-досуговым центром «Металлург» в 16.00 детей пригласят поучаствовать в игровой программе «Триколор», а в 17.00 там состоится праздничный концерт.

Кроме того, в рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в городе Орле и в районах области пройдут молодежные акции, посвященные триколору, праздничные концерты, спортивные соревнования, книжные выставки в библиотеках, исторические часы в домах культуры и детских оздоровительно-образовательных центрах.