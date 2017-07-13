На следующей неделе 20-го июля в администрации Орла состоится публичное обсуждение долгосрочной программы «Формирование современной городской среды». Как сообщает телеканал «Первый областной», речь пойдёт о проектах, запланированных на 18-й — 22-й годы.

Ознакомиться с программой можно на официальном портале Орловской области.

Жителей Орла будут ждать в мэрии \в 17 часов.