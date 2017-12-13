19 декабря Андрей Клычков выступит с Инвестиционным посланием

19 декабря врио губернатора Орловской области Андрей Клычков выступит с Инвестиционным посланием. В нем будут определены векторы дальнейшего социально-экономического развития Орловщины на ближайшие несколько лет. Также Клычков обозначит ключевые меры по совершенствованию инвестиционного климата.

В мероприятии, которое будет проходить в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН», примут участие члены правительства области, региональные парламентарии, федеральные эксперты, представители делового сообщества.

В рамках презентации послания ожидаются выступления Почетного гражданина города Орла Альберта Иванова, генерального директора ООО «Знаменский СГЦ» Елены Климовой, заместителя президента Российской академии наук Максима Сафонова, Председателя Ассоциации «Совета муниципальных образований Орловской области» Ивана Митина.

Модератором встречи станет заместитель президента РАН Максим Сафонов.

Кроме того, в этот день планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве Правительства Орловской области с федеральными институтами развития.