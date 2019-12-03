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Орел03.12.2019 Вторник 22:28
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  4. В Орле прошёл спортивный праздник "Победить в спорте – победить себя"

В Орле прошёл спортивный праздник "Победить в спорте – победить себя"

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03.12.2019

В нём приняли участие около 100 людей с ограниченными возможностями здоровья.

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