В Орле прошёл спортивный праздник "Победить в спорте – победить себя"
03.12.2019
В нём приняли участие около 100 людей с ограниченными возможностями здоровья.
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"Орёл-карат" провёл масштабный турнир
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