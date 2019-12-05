Под Мценском произошло ДТП с шестью машинами и тремя пострадавшими
05.12.2019
Одного человека пришлось госпитализировать.
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