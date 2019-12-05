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Орел05.12.2019 Четверг 18:26
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  4. Под Мценском произошло ДТП с шестью машинами и тремя пострадавшими

Под Мценском произошло ДТП с шестью машинами и тремя пострадавшими

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05.12.2019

Одного человека пришлось госпитализировать.

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