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Орел03.12.2019 Вторник 22:28
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На "Уюте" произошло ДТП

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03.12.2019

Автомобили-участники получили значительные повреждения.

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