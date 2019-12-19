Сквер Ермолова

Новым проектом предусмотрено концептальное благоустройство территории сквера. Некоторые депутаты высказывали мнение о том, что место, где стоит памятник Ермолову, не нуждается в благоустройстве. Но глава администрации пресек такие высказывания. Напомним, это уже второе рассмотрение депутатами городского совета данного вопроса. На сей раз с решением определились.