Сквер Ермолова
19.12.2019
Новым проектом предусмотрено концептальное благоустройство территории сквера. Некоторые депутаты высказывали мнение о том, что место, где стоит памятник Ермолову, не нуждается в благоустройстве. Но глава администрации пресек такие высказывания. Напомним, это уже второе рассмотрение депутатами городского совета данного вопроса. На сей раз с решением определились.
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