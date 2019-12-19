Президент услышал
19.12.2019
В июле 2019-го около сотни человек, проживающие в поселках Крутое и Сахзаводской Ливенского района, обозначили свою проблему активистам регионального штаба Общероссийского народного фронта. Мостовое сооружение, связывающее два населенных пункта, закрыли, а с местных за передвижение по нему начали брать штраф. С вопросом этим ливенцы с помощью активистов ОНФ достучались до президента. Во время прямой линии проблемную ситуацию удалось обозначить.
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