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Орел19.12.2019 Четверг 21:47
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Президент услышал

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19.12.2019

В июле 2019-го около сотни человек, проживающие в поселках Крутое и Сахзаводской Ливенского района, обозначили свою проблему активистам регионального штаба Общероссийского народного фронта. Мостовое сооружение, связывающее два населенных пункта, закрыли, а с местных за передвижение по нему начали брать штраф. С вопросом этим ливенцы с помощью активистов ОНФ достучались до президента. Во время прямой линии проблемную ситуацию удалось обозначить.

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