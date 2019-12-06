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Орел06.12.2019 Пятница 17:17
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  4. Орловчане стали реже травиться «палёнкой»

Орловчане стали реже травиться «палёнкой»

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06.12.2019

Количество отравлений суррогатным алкоголем за 5 лет снизилось со 103 до 41.

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