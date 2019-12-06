22-метровая ель переедет с одной площади Орла на другую
06.12.2019
Напротив театра Тургенева установят новое новогоднее дерево.
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