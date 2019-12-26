Зимняя уборка набережных Орла обойдётся в миллионы
26.12.2019
Администрация Орла объявила о проведении госзакупки на содержание и уборку набережных Оки и Орлика в следующем году.
Начальная (максимальная) цена контракта — 6 миллионов одна тысяча рублей. В качестве заказчика выступает городское «Управление коммунальным хозяйством».
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