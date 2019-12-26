Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.12.2019 Четверг 12:12
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Зимняя уборка набережных Орла обойдётся в миллионы

Зимняя уборка набережных Орла обойдётся в миллионы

Версия для печати

26.12.2019

Администрация Орла объявила о проведении госзакупки на содержание и уборку набережных Оки и Орлика в следующем году.

Начальная (максимальная) цена контракта — 6 миллионов одна тысяча рублей. В качестве заказчика выступает городское «Управление коммунальным хозяйством».

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/59240

Добавил новость: 

Другие новости раздела

26.12.2019

Лучшее «селфи» с Соловьём-разбойником отметят наградой

26.12.2019

Завтра в Орле откроют ещё один детсад

26.12.2019

На Орловщине нейтрализовали 72 килограмма радужной форели

26.12.2019

В орловской глубинке открыли ещё один ФАП

5
26.12.2019

В Орле открылась лаборатория с ЧПУ-станками

$ USD61.7164(-0.45)26.12
€ EUR68.4065(-0.5)26.12

Наш опрос

Какой из январских праздников важнее?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online