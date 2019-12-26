Зимняя уборка набережных Орла обойдётся в миллионы

Администрация Орла объявила о проведении госзакупки на содержание и уборку набережных Оки и Орлика в следующем году.

Начальная (максимальная) цена контракта — 6 миллионов одна тысяча рублей. В качестве заказчика выступает городское «Управление коммунальным хозяйством».