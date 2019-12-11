Зеркальные волк и заяц сменили прописку в Орле

Фигуры животных, изготовленные из металла и покрытые зеркальной плёнкой, «переехали» от здания администрации Советского района ко входу в Городской парк.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в парке установят ещё четыре аналогичных фигуры: у входа — одну лису, внутри парка — ещё одну лису, одного волка и одного зайца.

Скульптуры, бывшие в употреблении, мэрии Орла подарило правительство Москвы.