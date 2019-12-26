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Орел26.12.2019 Четверг 12:12
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Завтра в Орле откроют ещё один детсад

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26.12.2019

Садик построен в микрорайоне «Зареченский» на улице Полковника Старинова. Учреждению присвоен № 96.

Торжественная передача ключей состоится 27 декабря в 11 часов.

Объект построен «ОСУ-2» — дочерним предприятием ПАО «Орёлстрой». Работы заняли 13 месяцев.

Дошкольное учреждение рассчитано на 230 мест.

Ещё один садик, также построенный «ОСУ — 2», открыли в микрорайоне Болховский несколько дней назад.

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