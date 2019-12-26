Завтра в Орле откроют ещё один детсад
26.12.2019
Садик построен в микрорайоне «Зареченский» на улице Полковника Старинова. Учреждению присвоен № 96.
Торжественная передача ключей состоится 27 декабря в 11 часов.
Объект построен «ОСУ-2» — дочерним предприятием ПАО «Орёлстрой». Работы заняли 13 месяцев.
Дошкольное учреждение рассчитано на 230 мест.
Ещё один садик, также построенный «ОСУ — 2», открыли в микрорайоне Болховский несколько дней назад.
Короткая ссылка obl1.ru/~/59243
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