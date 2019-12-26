Завтра в Орле откроют ещё один детсад

Садик построен в микрорайоне «Зареченский» на улице Полковника Старинова. Учреждению присвоен № 96.

Торжественная передача ключей состоится 27 декабря в 11 часов.

Объект построен «ОСУ-2» — дочерним предприятием ПАО «Орёлстрой». Работы заняли 13 месяцев.

Дошкольное учреждение рассчитано на 230 мест.

Ещё один садик, также построенный «ОСУ — 2», открыли в микрорайоне Болховский несколько дней назад.