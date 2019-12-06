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Орел06.12.2019 Пятница 12:39
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«Закон Потомского» пересмотрят до конца года

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06.12.2019

Областной совет сделает это на ближайшей (декабрьской) сессии. Уже подготовлен соответствующий законопроект.

Речь идёт о законе, принятом в 2017 году (когда правительство Орловской области возглавлял Вадим Потомский), который существенно ужесточает правила проведения публичных мероприятий на территории Орловской области.

Ранее Конституционный суд России признал аналогичные положения закона, принятого в республике Коми, не соответствующими федеральному законодательству.

Официальное предложение о пересмотре «закона Потомского» направил в региональный парламент и прокурор Орловской области Иван Полуэктов.

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