«Закон Потомского» пересмотрят до конца года

Областной совет сделает это на ближайшей (декабрьской) сессии. Уже подготовлен соответствующий законопроект.

Речь идёт о законе, принятом в 2017 году (когда правительство Орловской области возглавлял Вадим Потомский), который существенно ужесточает правила проведения публичных мероприятий на территории Орловской области.

Ранее Конституционный суд России признал аналогичные положения закона, принятого в республике Коми, не соответствующими федеральному законодательству.

Официальное предложение о пересмотре «закона Потомского» направил в региональный парламент и прокурор Орловской области Иван Полуэктов.