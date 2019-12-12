Во всех маршрутках Орла появятся видеорегистраторы
12.12.2019
Это планируется сделать уже в марте будущего года. Информацию озвучили на комитете Орловского городского Совета народных депутатов.
Регистраторы помогут выносить объективные решения при ДТП, а также разнообразных конфликтах с участием водителей и пассажиров.
Перевозчиков обяжут хранить записи в течение одного месяца.
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