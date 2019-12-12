Во всех маршрутках Орла появятся видеорегистраторы

Это планируется сделать уже в марте будущего года. Информацию озвучили на комитете Орловского городского Совета народных депутатов.

Регистраторы помогут выносить объективные решения при ДТП, а также разнообразных конфликтах с участием водителей и пассажиров.

Перевозчиков обяжут хранить записи в течение одного месяца.