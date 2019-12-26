Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.12.2019 Четверг 15:13
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Во Мценске появилась новая «леди Макбет»

Во Мценске появилась новая «леди Макбет»

Версия для печати

26.12.2019

55-летняя местная жительница призналась в убийстве своего сожителя, совершённом из ревности. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

25 декабря 48-летнего мужчину госпитализировали с ножевой раной грудной клетки. Вскоре он ушёл из жизни.

Сожительницу погибшего задержали. Она рассказала, что нанесла «второй половине» смертельную рану, приревновав мужчину к другой женщине.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/59246

Добавил новость: 

Другие новости раздела

26.12.2019

Орловский губернатор подытожит год 30 декабря

26.12.2019

Объявлен аукцион на разработку проекта футбольного манежа на стадионе Ленина

26.12.2019

Лучшее «селфи» с Соловьём-разбойником отметят наградой

26.12.2019

Завтра в Орле откроют ещё один детсад

26.12.2019

На Орловщине нейтрализовали 72 килограмма радужной форели

$ USD61.7676(+0.05)27.12
€ EUR68.5003(+0.09)27.12

Наш опрос

Какой из январских праздников важнее?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online