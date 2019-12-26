Во Мценске появилась новая «леди Макбет»

55-летняя местная жительница призналась в убийстве своего сожителя, совершённом из ревности. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

25 декабря 48-летнего мужчину госпитализировали с ножевой раной грудной клетки. Вскоре он ушёл из жизни.

Сожительницу погибшего задержали. Она рассказала, что нанесла «второй половине» смертельную рану, приревновав мужчину к другой женщине.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.