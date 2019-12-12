Власти Орла договорились, что в городе не будут отключать электричество
12.12.2019
Речь идёт о возможных отключениях на городских предприятиях, а также в образовательных учреждениях, где имеются задолженности за оплату услуги.
Договорённость достигнута на специальном совещании с участием орловских чиновников и депутатов и представителей компании «ИНТЕР РАО» — Орловский энергосбыт. Его провёл мэр Василий Новиков.
В итоге мэрия пообещала перечислить энергетикам около 30 миллионов рублей в счёт выплаты долга до конца текущего года.
Полный график погашения задолженности утвердятв ближайшие дни.
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