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Орел12.12.2019 Четверг 14:51
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Власти Орла договорились, что в городе не будут отключать электричество

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12.12.2019

Речь идёт о возможных отключениях на городских предприятиях, а также в образовательных учреждениях, где имеются задолженности за оплату услуги.

Договорённость достигнута на специальном совещании с участием орловских чиновников и депутатов и представителей компании «ИНТЕР РАО» — Орловский энергосбыт. Его провёл мэр Василий Новиков.

В итоге мэрия пообещала перечислить энергетикам около 30 миллионов рублей в счёт выплаты долга до конца текущего года.

Полный график погашения задолженности утвердятв ближайшие дни.

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