Власти Орла договорились, что в городе не будут отключать электричество

Речь идёт о возможных отключениях на городских предприятиях, а также в образовательных учреждениях, где имеются задолженности за оплату услуги.

Договорённость достигнута на специальном совещании с участием орловских чиновников и депутатов и представителей компании «ИНТЕР РАО» — Орловский энергосбыт. Его провёл мэр Василий Новиков.

В итоге мэрия пообещала перечислить энергетикам около 30 миллионов рублей в счёт выплаты долга до конца текущего года.

Полный график погашения задолженности утвердятв ближайшие дни.