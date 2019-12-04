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Орел04.12.2019 Среда 14:42
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  3. «Вахта Памяти» помогла вернуться с войны 813 красноармейцам

«Вахта Памяти» помогла вернуться с войны 813 красноармейцам

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04.12.2019

Останки стольких защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, обнаружили в рамках ежегодного мероприятия в 2019-м году. Об этом информирует облсовет.

Имена 340 погибших удалось установить по документам, ещё 15 человек идентифицировали по медальонам и вещам.

В акции приняли участие около 1900 поисковиков из разных регионов России.

«Вахта Памяти — 2019» проходила с 26 апреля по 1 ноября.

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