«Вахта Памяти» помогла вернуться с войны 813 красноармейцам

Останки стольких защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, обнаружили в рамках ежегодного мероприятия в 2019-м году. Об этом информирует облсовет.

Имена 340 погибших удалось установить по документам, ещё 15 человек идентифицировали по медальонам и вещам.

В акции приняли участие около 1900 поисковиков из разных регионов России.

«Вахта Памяти — 2019» проходила с 26 апреля по 1 ноября.