«Вахта Памяти» помогла вернуться с войны 813 красноармейцам
04.12.2019
Останки стольких защитников Отечества, погибших в годы ВОВ, обнаружили в рамках ежегодного мероприятия в 2019-м году. Об этом информирует облсовет.
Имена 340 погибших удалось установить по документам, ещё 15 человек идентифицировали по медальонам и вещам.
В акции приняли участие около 1900 поисковиков из разных регионов России.
«Вахта Памяти — 2019» проходила с 26 апреля по 1 ноября.
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