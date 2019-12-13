В «Зелёную рощу» пришла полиция
13.12.2019
Об этом сообщает портал «Орловские новости».
СМИ, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что сотрудники управления экономической безопасности проводят проверку в офисе регионального оператора по обращению с ТКО. Мероприятие началось сегодня утром.
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13.12.2019
В Орле «окрестили» ещё один храм
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