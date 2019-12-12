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В «Зелёной роще» прокомментировали конфликт с «Русресурсом»

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12.12.2019

В орловских СМИ появилась информация о том, что сотрудники ООО «Русресурс» не выходят на работу в связи с тем, что «Зелёная роща» задолжала этой организации 12 миллионов рублей за транспортировку ТКО, сортировку и захоронение мусора.

В официальном комментарии регионального оператора по обращению с ТКО УК «Зелёная роща» сообщается, что с «Русресурсом» заключены договоры на обработку и транспортировку отходов. «Зелёная роща» заявляет об отсутствии подтверждения озвученной задолженности.

Региональный оператор уточняет, что 12 миллионов, о которых заявляет «Русресурс» — это плата, которую тот пытается взыскать за непринятые заказчиком услуги. Как утверждает «Зелёная роща», организация, в нарушение территориальной схемы обращения с отходами, не довозит отходы до нужных точек, поэтому данные услуги УК не признаёт оказанными.

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