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Орел05.12.2019 Четверг 11:52
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В воскресенье в Орле будут выставлять и пристраивать «бездомышей»

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05.12.2019

В выставке-пристройстве бездомных животных участвуют около ста щенков, котят и кошек. Все они привиты, взрослые животные стерилизированы.

Благотворительный праздник «Счастье рядом» пройдёт в Творческом экспериментальном центре (улица Фомина, 9) с 12 до 18 часов.

«Экспонаты» можно будет домой совершенно бесплатно, заключив договор ответственного содержания. Для этого нужно будет иметь при себе паспорт.

Приходить на выставку с собственными животными, а также с животными, участие которых в мероприятии не согласовано с организаторами, запрещается.

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