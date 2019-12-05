В воскресенье в Орле будут выставлять и пристраивать «бездомышей»
05.12.2019
В выставке-пристройстве бездомных животных участвуют около ста щенков, котят и кошек. Все они привиты, взрослые животные стерилизированы.
Благотворительный праздник «Счастье рядом» пройдёт в Творческом экспериментальном центре (улица Фомина, 9) с 12 до 18 часов.
«Экспонаты» можно будет домой совершенно бесплатно, заключив договор ответственного содержания. Для этого нужно будет иметь при себе паспорт.
Приходить на выставку с собственными животными, а также с животными, участие которых в мероприятии не согласовано с организаторами, запрещается.
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