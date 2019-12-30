В территорию опережающего социально-экономического развития «Мценск» вложили 1 миллиард 100 тысяч рублей
30.12.2019
Об этом в ходе предновогодней пресс-конференции рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«В настоящее время заключены соглашения... с 5 резидентами. Показатели, предусмотренные соглашением между Минэкономразвития РФ и правительством Орловской области, достигнуты», — отметил Андрей Клычков.
ТОСЭР «Мценск» создана в текущем году.
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