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  3. В территорию опережающего социально-экономического развития «Мценск» вложили 1 миллиард 100 тысяч рублей

В территорию опережающего социально-экономического развития «Мценск» вложили 1 миллиард 100 тысяч рублей

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30.12.2019

Об этом в ходе предновогодней пресс-конференции рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«В настоящее время заключены соглашения... с 5 резидентами. Показатели, предусмотренные соглашением между Минэкономразвития РФ и правительством Орловской области, достигнуты», — отметил Андрей Клычков.

ТОСЭР «Мценск» создана в текущем году.

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