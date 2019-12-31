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Орел31.12.2019 Вторник 12:23
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В связи с Новым годом в Орле «перекроют кислород» водителям

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31.12.2019

В центре города вводятся ограничения на движение и парковку автотранспорта.

В период с 18 часов 31 декабря по 4 часа 1 января запрещается стоянка на улицах Пролетарская гора и Горького (от Брестской до площади Ленина и от площади Ленина до Пионерской), а также на площади Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы, 1, от улицы Ленина, 36, до площади Ленина, а также на площадке между домом по Горького, 28, и площадью Ленина).

Также с 23 часов 31 декабря до 4 утра 1 января вводится запрет на движение транспортных средств по улицам Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской), Пролетарская гора, Горького (от Брестской до площади Ленина и от площади Ленина до Пионерской), а также на площади Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы). Об этом сообщили в мэрии.

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