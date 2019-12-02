Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел02.12.2019 Понедельник 15:42
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В соцсетях сообщили о забастовке орловских водителей маршруток

В соцсетях сообщили о забастовке орловских водителей маршруток

Версия для печати

02.12.2019

1 декабря на работу не вышли водители автобусов, которые обслуживают маршруты № 1, 22 и 59. Об этом сообщается в группе «Наши Лужки» «Вконтакте».

Причиной тому стало введение нового временного маршрута № 29 «Школа № 35 — станция Лужки». Его ввели в связи с закрытием моста «Дружбы» на ремонт. Маршрут № 29 будет работать до 2 декабря 2020 года.

Маршруты, водители которых участвуют в забастовке, также обслуживают жителей микрорайона «Лужки».

В связи с данным фактом председатель Уличного комитета № 5 города Орла Николай Паршин (в его зону ответственности входят как раз улицы данного микрорайона) составил обращение и направил его заместителю главы администрации Орла, начальнику профильного управления Евгению Гришину.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58743

Добавил новость: 

Другие новости раздела

02.12.2019

Агрохолдинг реализует на Орловщине проекты в 32 миллиарда рублей

02.12.2019

Пресс-секретаря «Молодой гвардии» попытались «уйти» с помощью спама

02.12.2019

В Орловской области горели пять частных домов

02.12.2019

В Орловской области снова произошло братоубийство

02.12.2019

Нетрезвый орловчанин выехал на «встречку»

$ USD64.0817(-0.02)30.11
€ EUR70.5475(-0.03)30.11

Наш опрос

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) предложил переменовать Свердловский район в Вознесенский. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online