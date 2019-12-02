В соцсетях сообщили о забастовке орловских водителей маршруток

1 декабря на работу не вышли водители автобусов, которые обслуживают маршруты № 1, 22 и 59. Об этом сообщается в группе «Наши Лужки» «Вконтакте».

Причиной тому стало введение нового временного маршрута № 29 «Школа № 35 — станция Лужки». Его ввели в связи с закрытием моста «Дружбы» на ремонт. Маршрут № 29 будет работать до 2 декабря 2020 года.

Маршруты, водители которых участвуют в забастовке, также обслуживают жителей микрорайона «Лужки».

В связи с данным фактом председатель Уличного комитета № 5 города Орла Николай Паршин (в его зону ответственности входят как раз улицы данного микрорайона) составил обращение и направил его заместителю главы администрации Орла, начальнику профильного управления Евгению Гришину.