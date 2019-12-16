В правительстве Орловщины объяснили причину тревожного запаха
16.12.2019
Оказалось, что причина запаха газа в домах многих орловчан — проверка соответствующих систем. Она проводилась с использованием одоранта (вещества, позволяющего оперативно выявить утечки природного газа).
За последние дни в «Газпром газораспределение Орёл» поступило около тысячи сообщений (из Орла, Ливен и Мценска) о возникновении запаха газа в жилых помещениях. Сотрудникам пришлось выезжать на каждый из них.
При этом участки, где проводилась проверка, обслуживает другая компания.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что при проведении таких работ необходимо заранее оповещать население, чтобы избегать подобных ситуаций.
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