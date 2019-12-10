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В отношении экс-проректора орловского вуза возбуждены новые уголовные дела

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10.12.2019

Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении бывшего проректора по молодёжной политике и международному сотрудничеству, экс-председателя антикоррупционной комиссии Орловского государственного университета экономики и торговли Галины Гудименко. Женщину подозревают в получении взяток.

Как сообщает портал «Орловские новости», следствие предполагает, что взятки были получены в 2018 году. В обоих случаях деньги передавались через посредников за выставление студентам положительных оценок на итоговом госэкзамене и защите диплома (без фактической проверки их знаний).

Всего в отношении экс-проректора в настоящее время расследуется пять уголовных дел по статье о получении взятки и ещё одно дело по статье о фальсификации доказательств. Кроме того, три уголовных дела возбуждены против студентов, которые, как предполагает следствие, передавали орловчанке взятки.

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