В отношении экс-проректора орловского вуза возбуждены новые уголовные дела

Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении бывшего проректора по молодёжной политике и международному сотрудничеству, экс-председателя антикоррупционной комиссии Орловского государственного университета экономики и торговли Галины Гудименко. Женщину подозревают в получении взяток.

Как сообщает портал «Орловские новости», следствие предполагает, что взятки были получены в 2018 году. В обоих случаях деньги передавались через посредников за выставление студентам положительных оценок на итоговом госэкзамене и защите диплома (без фактической проверки их знаний).

Всего в отношении экс-проректора в настоящее время расследуется пять уголовных дел по статье о получении взятки и ещё одно дело по статье о фальсификации доказательств. Кроме того, три уголовных дела возбуждены против студентов, которые, как предполагает следствие, передавали орловчанке взятки.