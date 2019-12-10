В Орловскую область поступили 81,7% запланированных федеральных средств

Речь идёт именно о безвозмездных поступлениях из федеральной казны, запланированных на текущий год.

Как пояснили в региональном департаменте финансов, на 1 декабря в область пришли 11,7 миллиарда рублей. До конца текущего года ожидаются ещё 2,7 миллиарда.

Из поступивших средств около 5 миллиардов направили на выравнивание бюджета, 494,3 миллиона — на выплату заработной платы, остальные деньги распределили между региональными департаментами.