В Орловскую область поступили 81,7% запланированных федеральных средств
10.12.2019
Речь идёт именно о безвозмездных поступлениях из федеральной казны, запланированных на текущий год.
Как пояснили в региональном департаменте финансов, на 1 декабря в область пришли 11,7 миллиарда рублей. До конца текущего года ожидаются ещё 2,7 миллиарда.
Из поступивших средств около 5 миллиардов направили на выравнивание бюджета, 494,3 миллиона — на выплату заработной платы, остальные деньги распределили между региональными департаментами.
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