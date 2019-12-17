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  3. В Орловском онкодиспансере пройдет день ранней диагностики злокачественной меланомы кожи

В Орловском онкодиспансере пройдет день ранней диагностики злокачественной меланомы кожи

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17.12.2019

21 декабря орловчане смогут провериться у специалистов во внеочередном порядке.

Мероприятие проводится совместно со столичным Российским онкологическим центром имени Блохина.

Как сообщает «Орловское информбюро», бесплатный консультативный приём граждан начнётся с 12 часов. Записаться на приём можно по телефону 45-81-13 с 9 до 14 часов.

Адрес Орловского онкологического диспансера — Ипподромный переулок, 2.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/59055

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