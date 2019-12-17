В Орловском онкодиспансере пройдет день ранней диагностики злокачественной меланомы кожи
17.12.2019
21 декабря орловчане смогут провериться у специалистов во внеочередном порядке.
Мероприятие проводится совместно со столичным Российским онкологическим центром имени Блохина.
Как сообщает «Орловское информбюро», бесплатный консультативный приём граждан начнётся с 12 часов. Записаться на приём можно по телефону
Адрес Орловского онкологического диспансера — Ипподромный переулок, 2.
Короткая ссылка obl1.ru/~/59055
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