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В Орловской области заранее распределили около 79 миллиардов рублей

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24.12.2019

Правительство Орловской области утвердило государственную программу «Развитие отрасли здравоохранения». С 2020 по 2025 годы на её реализацию планируется потратить 78 миллиардов 930 миллионов рублей (в основном, это средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования).

Единственным участником госпрограммы назначен региональный департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

Ответственным исполнителем назначен региональный департамент здравоохранения.

Программа состоит из 12 подпрограмм. Главные цели — снизить уровень смертности населения, смертность от болезней кровообращения, новообразований, туберкулёза, ДТП, долю больных алкоголизмом.

Не забыт и кадровый вопрос. Программа должна увеличить обеспеченность медицинских учреждений врачами нужных специальностей, а также сделать так, чтобы заработная плата медицинских работников с высшим образованием превышала среднюю зарплату по региону в два раза.

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