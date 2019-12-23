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В Орловской области выросли объёмы промышленного производства

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23.12.2019

В период с января по ноябрь включительно (по сравнению с аналогичным периодом минувшего года) показатель вырос на 3,9%. Об этом сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики.

В частности, рост демонстрируют предприятия, которые работают в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающие производства, а также предприятия, занятые водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

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