В Орловской области выросли объёмы промышленного производства
23.12.2019
В период с января по ноябрь включительно (по сравнению с аналогичным периодом минувшего года) показатель вырос на 3,9%. Об этом сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики.
В частности, рост демонстрируют предприятия, которые работают в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающие производства, а также предприятия, занятые водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.
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