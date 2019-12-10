В Орловской области вынесли суровые приговоры сыну и матери, которые торговали героином

Они получили по 14 и 12 лет лишения свободы соответственно. Сын будет отбывать наказание в колонии строгого режима, мать — в колонии общего режима.

Дело рассматривал Орловский районный суд.

Было установлено, что в декабре 2017 года мужчина забрал в условленном месте оптовую партию наркотика весом 0,83 грамма. Его мать расфасовала «товар». Затем сын сделал «закладки» с разовыми дозами для розничных «покупателей». Однако после этого их клиентов с поличным задержали сотрудники Управления МВД.

В январе 2018 полиция задержала обоих подозреваемых, когда они на автомобиле везли из Подмосковья на Орловщину 175,8 граммов того же наркотика.