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В Орловской области внедряется мобильная медицина

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09.12.2019

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» областная администрация закупила 4 передвижных фельдшерско-акушерских пункта (для Мценской, Свердловской, Сосковской и Троснянской ЦРБ), 3 передвижных мамморафических кабинета (для Орловского онкологического диспансера, Мценской и Плещеевской ЦРБ) и 3 мобильных флюорографических кабинета (для Орловского противотуберкулезного диспансера, Ливенской и Мценской ЦРБ).

Как сообщил руководитель Департамента здравоохранения Иван Залогин, в настоящее время все мобильные комплексы используются для проведения исследований и оказания медпомощи.

Также в Знаменском, Малоархангельском и Покровском районах в ближайшее время начнут работу 3 модульных фельдшерско-акушерских пункта.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/58894

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