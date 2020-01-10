В Орловской области изъяли около 100 граммов героина
10.01.2020
Канал поставки наркотиков из Центральной Азии в Российскую Федерацию пресекли сотрудники Управления ФСБ по Орловской области.
Задержаны двое граждан, которые подозреваются в активном участии в деятельности организованной преступной группы. У них изъято около 100 граммов героина.
Как считают правоохранители, подозреваемые собирались сбыть наркотическое средство с помощью так называемых «закладок» — как в нашей области, так и в других регионах России.
Возбуждено уголовное дело.
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