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Орел10.01.2020 Пятница 18:02
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  3. В Орловской области изъяли около 100 граммов героина

В Орловской области изъяли около 100 граммов героина

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10.01.2020

Канал поставки наркотиков из Центральной Азии в Российскую Федерацию пресекли сотрудники Управления ФСБ по Орловской области.

Задержаны двое граждан, которые подозреваются в активном участии в деятельности организованной преступной группы. У них изъято около 100 граммов героина.

Как считают правоохранители, подозреваемые собирались сбыть наркотическое средство с помощью так называемых «закладок» — как в нашей области, так и в других регионах России.

Возбуждено уголовное дело.

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