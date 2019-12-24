В Орловской области создан ещё один кластер

Он объединит предприятия лёгкой промышленности. Цель создания кластера — повышение конкурентоспособности предприятий за счёт эффективных механизмов государственной поддержки.

Сейчас в сфере лёгкой промышленности Орловской области работают 222 субъекта малого и среднего бизнеса.

Официальное подписание необходимых документов состоялось 23 декабря. В нём участвовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, представители предпринимательского сообщества и руководство ОГУ имени Тургенева.

Председателем Совета кластера избран директор ООО «Чельтерс» Павел Чельтер.

На первом этапе кластер объединит предприятия, которые специализируются на производстве текстильных изделий, одежды, кожи и кожаных изделий (в частности, это ОАО «Гамма», ООО «Март» и трикотажная фабрика «Амадеус»).