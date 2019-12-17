В Орловской области создан ещё один губернаторский совет

Он будет развивать систему поддержки экспорта, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства. Главными задачами станут выявление и ликвидация административных барьеров, препятствующих экспортной деятельности, а также разработка предложений по приоритетным направлениям.

Соответствующий указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Уточняется, что экспортный совет при губернаторе будет работать на общественных началах, а его решения будут иметь рекомендательный характер.