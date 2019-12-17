В Орловской области создан ещё один губернаторский совет
17.12.2019
Он будет развивать систему поддержки экспорта, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства. Главными задачами станут выявление и ликвидация административных барьеров, препятствующих экспортной деятельности, а также разработка предложений по приоритетным направлениям.
Соответствующий указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Уточняется, что экспортный совет при губернаторе будет работать на общественных началах, а его решения будут иметь рекомендательный характер.
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