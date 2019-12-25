В Орловской области создан центр по воспитанию патриотизма и толерантности
25.12.2019
Учредителем Центра патриотического воспитания «Патриот-57» выступила администрация губернатора и правительства Орловской области.
Как сообщается в официальном релизе, учреждение займётся организацией мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, а также воспитание толерантности.
Департаменту финансов поручено выделить центру субсидию в размере 10 миллионов рублей.
До 15 февраля 2020 года предстоит утвердить устав центра, обеспечить его необходимым имуществом и сформировать для него государственное задание.
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