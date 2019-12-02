В Орловской области снова произошло братоубийство
02.12.2019
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины.
Житель Орла подозревается в убийстве 46-летнего брата.
Преступление произошло в ночь с 1 на 2 декабря в ходе совместного распития алкогольных напитков. Между родственниками произошёл конфликт. Как считает следствие, орловчанин нанёс брату смертельное ножевое ранение.
Сейчас рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
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