В Орловской области снова произошло братоубийство

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины.

Житель Орла подозревается в убийстве 46-летнего брата.

Преступление произошло в ночь с 1 на 2 декабря в ходе совместного распития алкогольных напитков. Между родственниками произошёл конфликт. Как считает следствие, орловчанин нанёс брату смертельное ножевое ранение.

Сейчас рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.