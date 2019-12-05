В Орловской области случилось ДТП с шестью машинами и тремя пострадавшими

Авария произошла сегодня 5 декабря около 14 часов во Мценском районе на трассе М-2 «Крым» на 316 километре. Участниками ДТП стали два грузовых и четыре легковых автомобиля. Об этом информирует Управление МЧС по Орловской области.

Двух из трёх пострадавших пришлось извлекать из повреждённых машин с помощью специальной техники.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС, а также врачи. Причины и обстоятельства столкновения устанавливаются.