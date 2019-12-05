В Орловской области открыли новый памятный знак
05.12.2019
Его установили в Орловском районе у посёлка Малая Гать в память о примерно 300 жителях области еврейского происхождения, расстрелянных фашистами в период оккупации (1941-1943), в том числе, в этих местах.
Памятник установлен в рамках программы «Вернуть достоинство», посвящённой сохранению памяти о жертвах Холокоста.
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