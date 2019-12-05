Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел05.12.2019 Четверг 11:52
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области открыли новый памятный знак

В Орловской области открыли новый памятный знак

Версия для печати

05.12.2019

Его установили в Орловском районе у посёлка Малая Гать в память о примерно 300 жителях области еврейского происхождения, расстрелянных фашистами в период оккупации (1941-1943), в том числе, в этих местах.

Памятник установлен в рамках программы «Вернуть достоинство», посвящённой сохранению памяти о жертвах Холокоста.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58834

Добавил новость: 

Другие новости раздела

05.12.2019

Флаг города Орла развернули на морском дне

05.12.2019

В орловской девятиэтажке горела квартира

05.12.2019

В воскресенье в Орле будут выставлять и пристраивать «бездомышей»

05.12.2019

В Орле произошло массовое ДТП с такси и фурой

05.12.2019

Орловчане обсудят будущее сквера Ермолова «всем миром»

$ USD64.1948(+0.05)05.12
€ EUR71.1086(+0.05)05.12

Наш опрос

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) предложил переменовать Свердловский район в Вознесенский. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online