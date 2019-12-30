В Орловской области определили лучшие школы
30.12.2019
Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил список победителей и призёров конкурса «Школа года Орловской области».
В номинации «Городская школа» победил лицей № 40 города Орла. Второе место заняла школа № 51 города Орла, третье место — школа № 5 города Ливны.
В номинации «Сельская школа» одержала верх Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Орловского района, на втором и третьем местах — Колпнянский лицей и Верховская средняя общеобразовательная школа № 1 соответственно.
Коллективы организаций, победивших в конкурсе, наградят почётными грамотами губернатора Орловской области.
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