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  3. В Орловской области определили лучшие школы

В Орловской области определили лучшие школы

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30.12.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил список победителей и призёров конкурса «Школа года Орловской области».

В номинации «Городская школа» победил лицей № 40 города Орла. Второе место заняла школа № 51 города Орла, третье место — школа № 5 города Ливны.

В номинации «Сельская школа» одержала верх Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Орловского района, на втором и третьем местах — Колпнянский лицей и Верховская средняя общеобразовательная школа № 1 соответственно.

Коллективы организаций, победивших в конкурсе, наградят почётными грамотами губернатора Орловской области.

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